Американский боксер Кроуфорд защитил титул чемпиона мира, победив литовца Каваляускаса

ТАСС, 15 декабря. Американец Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг. В 12-раундовом поединке в Нью-Йорке он выиграл у литовца Эдигиуса Каваляускаса техническим нокаутом в 9-м раунде.

Кроуфорд в третий раз защитил титул чемпиона мира WBO, которым владеет с июня 2018 года. Тогда он победил австралийца Джеффа Хорна техническим нокаутом в 9-м раунде и стал чемпионом мира в третьей весовой категории. В октябре прошлого года американец защитил пояс благодаря победе над американцем Хосе Бенавидесом техническим нокаутом в 12-м раунде, а в апреле нынешнего выиграл у британца Амира Хана техническим нокаутом в шестом раунде.

До этого Кроуфорд в 2014 году завоевал пояс WBO в весе до 61,23 кг, победив британца Рикки Бёрнса по очкам, а в 2015-м - титул по этой же версии в категории до 63,5 кг, выиграв у пуэрториканца Томаса Дюлорме техническим нокаутом в 6-м раунде. В августе 2017 года Кроуфорд нокаутировал Джулиуса Индонго из Намибии, став абсолютным чемпионом мира в весе до 63,5 кг, защитив пояса WBO и Всемирного боксерского совета (WBC) и завоевав титулы Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Он стал третьим боксером в современной истории, объединившим все четыре пояса чемпиона мира по престижным версиям.

Всего в послужном списке 32-летнего американца теперь 36 побед (27 нокаутом) и ни одного поражения. Кроуфорд продлил серию досрочных побед до семи поединков.

Каваляускас впервые боксировал за титул чемпиона. 31-летний литовец потерпел первое поражение в карьере при 21 победе (17 нокаутом) и одной ничьей.