Российский боец ММА Ян заявил, что не сомневался в победе над Фэйбером

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян не почувствовал проблем в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против американца Юраи Фэйбера. Об этом он заявил ТАСС.

В ночь на воскресенье Ян нокаутировал Фэйбера в третьем раунде ударом ногой на турнире UFC 245. При этом россиянин несколько раз в течение боя отправлял соперника на настил. Ян после боя вызвал на поединок чемпиона UFC Генри Сехудо.

"Я не сомневался и знал, что иду за победой, - сказал Ян по телефону. - Я понимал, что подбираюсь [к нокауту], но давал ему отойти. Понимал, что он готовит для меня и хочет удивить, но ему не удалось".

26-летний Ян одержал шестую победу подряд в UFC, всего на его счету теперь 15 поединков, 14 побед (6 нокаутом) и одно поражение.