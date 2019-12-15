Лайшев: фигуристки Медведева и Липницкая поддерживают отношения с "Самбо-70"

МОСКВА, 15 декабря. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командном турнире Юлия Липницкая и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поддерживают контакт с Центром спорта и образования "Самбо-70", воспитанницами которого являются. Об этом ТАСС сообщил директор "Самбо-70" Ренат Лайшев.

Липницкая и Медведева тренировались в отделении "Самбо-70" под названием "Хрустальный" у Этери Тутберидзе. Летом 2017 года Липницкая завершила карьеру, Медведева с весны 2018-го работает в группе канадского тренера Брайана Орсера.

"Мы понимаем, что наступило резкое омоложение этого вида спорта благодаря Этери Тутберидзе, и хорошо, что она так подняла это все, - сказал Лайшев. - И здесь все происходит не как с Юлией Липницкой и Евгенией Медведевой, с которыми мы тоже, кстати, продолжаем поддерживать отношения, несмотря на то, что они у Тутберидзе не тренируются. Они благодарные девчонки, приходят в школу, встречаются с одноклассниками, учителями, администрацией".

Помимо золота Олимпиады-2014, в активе Липницкой серебро чемпионата мира и золото европейского первенства того же года. Медведева - обладательница двух золотых наград чемпионатов мира (2016, 2017), а также двух серебряных медалей Игр 2018 года в Пхёнчхане.