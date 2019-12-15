Волкановски победил Холлоуэя и завоевал титул чемпиона UFC в полулегком весе

ТАСС, 15 декабря. Американский боец смешанного стиля (ММА) Макс Холлоуэй уступил австралийцу Александру Волкановски в поединке за звание чемпиона в полулегком весе (до 66 кг) на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 245, который прошел в Парадайсе (США, штат Невада).

Поединок продолжался все пять раундов и завершился победой Волкановски единогласным решением судей. В главном бою турнира американский боец нигерийского происхождения Камару Усман защитил титул чемпиона в полусреднем весе (до 77 кг), победив техническим нокаутом американца Колби Ковингтона. Ранее на турнире россиянин Омари Ахмедов победил бразильца Кетлена Виейру.

Российский боец Забит Магомедшарипов после победы над американцем Кэлвином Каттаром 10 ноября заявил о готовности провести следующий поединок за чемпионский титул UFC в полулегком весе. На данный момент 28-летний россиянин занимает четвертое место в рейтинге UFC.

Волкановски 31 год, он провел 21 бой, одержал 20 побед и уступил один раз. Холлоуэй завоевал титул чемпиона UFC в полулегком весе 3 июня 2017 года, победив нокаутом бразильца Жозе Алду, позднее он провел три защиты титула в поединках с Алду, американцами Брайаном Ортегой и Фрэнки Эдгаром. Всего 28-летний боец провел 25 поединков, одержав 21 победу (12 досрочно) и потерпев пять поражений.