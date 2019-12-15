Праздник хоккея в Петербурге. Сборная России сыграет с финнами на футбольном стадионе

Второй год подряд на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге пройдут два хоккейных матча. В воскресенье на домашнем этапе Евротура, Кубке Первого канала, сборная России примет команду Финляндии, а 19 декабря в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА сыграет с московским ЦСКА. Вместимость арены составит 68 тысяч зрителей. По словам первого вице-президента Федерации хоккея России, главы штаба национальной сборной Романа Ротенберга, все билеты на игру с участием сборной России проданы.

В 2018 году встречу между сборными России и Финляндии воочию посмотрел 71 381 зритель, что стало рекордом посещаемости хоккейных матчей в России. Все опасения болельщиков о плохой видимости шайбы с верхних ярусов оказались напрасными, наблюдать за игрой было комфортно с любой точки стадиона. Ротенберг тогда заявлял о намерении побить рекорд посещаемости хоккейных игр в Европе, который принадлежит Германии. Матч открытия чемпионата мира 2010 года между сборными Германии и США на футбольном стадионе в Гельзенкирхене, являющимся домашним для клуба бундеслиги "Шальке", собрал на трибунах 77 803 зрителей.

Матч сборной России станет седьмым по счету нефутбольным событием на "Газпром Арене". Помимо двух хоккейных игр в прошлом году стадион принимал два концерта группы "Ленинград", концерт Rammstein и крупную конференцию. На подготовку арены к игре Евротура в этом году ушло восемь дней, она стартовала сразу после окончания последнего футбольного матча на стадионе в 2019 году между "Зенитом" и "Динамо", который состоялся 6 декабря. В прошлый раз организаторам пришлось монтировать ледовую площадку за шесть суток.

Идея провести хоккейный матч на футбольном стадионе впервые прозвучала еще три года назад. Тогда "Газпром Арена" только достраивалась к футбольному Кубку конфедераций 2017 года. Желание удалось осуществить через два года. Благодаря игре между сборными России и Финляндии и армейскому дерби хоккейные матчи выйдут на первое место среди нефутбольных событий, организованных на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге. Встреча пройдет в комфортных условиях с закрытой крышей, что позволит провести мероприятие вне зависимости от погодных условий.

На время проведения хоккейных встреч футбольное поле "Газпром Арены" выкатили за пределы стадиона, освободив место для катка. Игры состоятся на площадке канадских размеров (60х26 метров), в то время как матчи Кубка Первого канала на "ЦСКА-Арене" в Москве проходили на финской площадке (60х28 метров). При монтаже хоккейной площадки организаторы использовали две фуры кубиков коктейльного льда. За несколько часов до начала матча возле стадиона будет работать множество зон для болельщиков, а за 90 минут до стартового вбрасывания на специальной сцене внутри чаши состоится концерт российской певицы Zivert.

Хоккеисты с нетерпением ждут игры

Сборные России и Финляндии в рамках Евротура в третий раз встретятся на футбольном стадионе. Две предыдущие игры завершились победами россиян, причем финские хоккеисты не сумели забросить ни одной шайбы.