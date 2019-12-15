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Зимние олимпийские виды спорта

Конькобежец Кулижников победил на 1000 м на этапе Кубка мира в Японии

В субботу россиянин стал вторым на дистанции вдвое короче
Павел Кулижников EPA-EFE/VINCENT JANNINK
Описание
Павел Кулижников
© EPA-EFE/VINCENT JANNINK

ТАСС, 15 декабря. Российский конькобежец Павел Кулижников одержал победу на дистанции 1000 метров на четвертом этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Соревнования проходят в японском Нагано.

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Россиянин преодолел дистанцию за 1 минуту 8,454 секунды. Второе место занял голландец Кай Вербей (+0,22), третье - его соотечественник Хейн Оттерспер (+0,50). Россиянин Виктор Муштаков занял пятое место (+0,69), Артем Арефьев - 15-е (+2,15).

В субботу Муштаков одержал победу на дистанции 500 м, Кулижников стал вторым. В пятницу Кулижников занял третье место также на дистанции 500 м.

25-летний Кулижников - трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях (дважды - 500 м, один раз - 1000 м), обладатель трех золотых медалей чемпионатов мира в спринтерском многоборье и двукратный победитель чемпионата Европы (1000 м и командный спринт), ему принадлежит действующий мировой рекорд на дистанции 500 м (33,61). Муштакову 22 года, он является двукратным бронзовым призером чемпионата мира 2019 года на отдельных дистанциях.

Этап Кубка мира в Нагано завершится позднее в воскресенье.

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Зимние олимпийские виды спорта
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