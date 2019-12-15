Пропуск фигуристом Колядой чемпионата России не стал сенсацией для Ягудина

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Информация о том, что российский фигурист Михаил Коляда пропустит национальный чемпионат в Красноярске и, как следствие, выбывает из отбора на предстоящий чемпионат Европы, не стала неожиданностью для олимпийского чемпиона Алексея Ягудина. Об этом Ягудин сообщил ТАСС.

В субботу стало известно, что Коляда не успел восстановиться после операции - спортсмен в последнее время испытывал проблемы со здоровьем из-за синусита.

"Думаю, красноярские болельщики переживут такую потерю. На чемпионат России в любом случае приедут только те, кто хочет и готов бороться. Будет интересно, уверен", - сказал Ягудин.

"Новость о пропуске Колядой чемпионата России сенсацией для меня не стала. Решение Загитовой по сравнению с этим для меня куда более серьезный информационный повод", - подчеркнул Ягудин. В пятницу Загитова в эфире Первого канала заявила, что приостанавливает участие в соревнованиях, однако продолжит тренироваться.

Коляда является бронзовым призером чемпионата мира - 2018 в Милане, серебряным призером командного турнира на Олимпийских играх в Пхёнчхане, а также двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы 2017 и 2018 годов.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Красноярске с 26 по 29 декабря.