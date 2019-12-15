Коу: Легкоатлеты РФ будут допущены к ОИ только в случае полной уверенности в их чистоте

ТАСС, 15 декабря. Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу заявил, что российские атлеты будут допущены к участию в летних Олимпийских играх в Токио 2020 года только в случае "полной уверенности" в их непричастности к нарушению антидопинговых правил. Комментарий Коу приводит британское издание Independent со ссылкой на британское информационное агентство Press Association (PA).

"Я считаю, что до тех пор, пока мы не будем абсолютно уверены в том, что сложилась надежная система, которой можно доверять, я не могу рисковать или ставить под угрозу карьеры чистых спортсменов. Только когда я буду абсолютно уверен в том, что россияне, желающие участвовать в соревнованиях, никак не связаны с нарушением антидопинговых правил, они будут допущены", - сказал Коу.

В конце ноября независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил на тот момент президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. Помимо Шляхтина, были временно отстранены исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, член правления ВФЛА, глава Федерации легкой атлетики Московской области Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова, а также сам Лысенко и его тренер Евгений Загорулько, им всем предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил. После решения AIU совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) приостановил процесс восстановления членства ВФЛА и пригрозил полным исключением из организации.

Исполком WADA 9 декабря единогласно принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня.

Летние Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.