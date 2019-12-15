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Зимние олимпийские виды спорта

Россияне завоевали 11 наград на четвертом этапе Кубка мира по конькобежному спорту

В активе российских спортсменов шесть золотых, три серебряные и две бронзовые медали
Александр Румянцев, Данила Семериков и Руслан Захаров AP Photo/Toru Hanai
Описание
Александр Румянцев, Данила Семериков и Руслан Захаров
© AP Photo/Toru Hanai

ТАСС, 15 декабря. Сборная России по конькобежному спорту завоевала 11 медалей на четвертом этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который завершился в японском Нагано.

За три соревновательных дня российские спортсмены завоевали шесть золотых, три серебряные и две бронзовые награды.

Победителями стали Ангелина Голикова (500 м), Павел Кулижников (1000 м), Виктор Муштаков (500 м), Данила Семериков (5000 м), мужская сборная России в спринте (Кулижников, Муштаков, Руслан Мурашов и Артем Арефьев) и гонке преследования (Семериков, Александр Румянцев, Руслан Захаров и Даниил Алдошкин).

Серебряными призерами этапа стали Голикова (500 м), Кулижников (500 м), женская сборная России в спринте (Голикова, Ольга Фаткулина, Дарья Качанова и Ирина Кузнецова).

Бронзу завоевали Кулижников (500 м) и женская сборная России в гонке преследования (Елена Сохрякова, Наталья Воронина, Елизавета Казелина и Евгения Лаленкова). Женская российская команда заняла второе место в зачете Кубка мира в данной дисциплине.

Предпоследний, пятый этап Кубка мира пройдет в канадском Калгари (провинция Альберта) с 7 по 8 февраля.

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