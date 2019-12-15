Россияне завоевали 11 наград на четвертом этапе Кубка мира по конькобежному спорту

ТАСС, 15 декабря. Сборная России по конькобежному спорту завоевала 11 медалей на четвертом этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который завершился в японском Нагано.

За три соревновательных дня российские спортсмены завоевали шесть золотых, три серебряные и две бронзовые награды.

Победителями стали Ангелина Голикова (500 м), Павел Кулижников (1000 м), Виктор Муштаков (500 м), Данила Семериков (5000 м), мужская сборная России в спринте (Кулижников, Муштаков, Руслан Мурашов и Артем Арефьев) и гонке преследования (Семериков, Александр Румянцев, Руслан Захаров и Даниил Алдошкин).

Серебряными призерами этапа стали Голикова (500 м), Кулижников (500 м), женская сборная России в спринте (Голикова, Ольга Фаткулина, Дарья Качанова и Ирина Кузнецова).

Бронзу завоевали Кулижников (500 м) и женская сборная России в гонке преследования (Елена Сохрякова, Наталья Воронина, Елизавета Казелина и Евгения Лаленкова). Женская российская команда заняла второе место в зачете Кубка мира в данной дисциплине.

Предпоследний, пятый этап Кубка мира пройдет в канадском Калгари (провинция Альберта) с 7 по 8 февраля.