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Женский ЧМ по гандболу

Трефилов: российские гандболистки сумели собраться в матче за бронзу ЧМ после поражения

В матче за третье место россиянки обыграли норвежек со счетом 33:28
Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

КУМАМОТО /Япония/, 15 декабря. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу сумела собраться в матче за бронзовые медали чемпионата мира после поражения в полуфинале турнира. Такое мнение журналистам в воскресенье высказал вице-президент Федерации гандбола России и бывший тренер женской сборной Евгений Трефилов.

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Российские гандболистки в матче за третье место обыграли норвежек со счетом 33:28. В полуфинале команда уступила голландкам - 32:33. Турнир проходит в Японии.

"Поздравляю всю Россию с бронзовыми медалями, поздравляю команду, считаю, что девочки достойны этой награды, бронзовых медалей у нас еще не было, хотя и серебряных тоже. В конце турнира сумели собраться, а после такого проигрыша собраться очень трудно. Кричал на трибуне больше, чем на игре, вся спина мокрая. Трудно что-то судить и говорить по игре, я сужу пока как тренер - где какие недочеты, бегаю с ними, играю с ними, и я очень за них рад", - сказал Трефилов.

"Сиделось, смотрелось плохо. Я не могу ни на что повлиять, это тяжело. Крикнешь что-нибудь, но это же всего один раз. Не привык к этой работе, но сейчас поеду домой, оторвусь", - добавил специалист.

Россиянки впервые завоевали бронзовые медали чемпионата мира. До этого в активе сборной России было четыре золотые медали мировых первенств (2001, 2005, 2007, 2009). Также в активе россиянок золото Олимпиады-2016, серебро Игр-2008, две серебряные (2006, 2018) и две бронзовые (2000, 2008) награды чемпионатов Европы.

Чемпионат мира завершится в воскресенье финальным матчем между сборными Испании и Нидерландов, начало - 14:30 мск.

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Женский ЧМ по гандболу
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