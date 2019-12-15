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Нурмагомедов сказал, что ежедневно тренируется по три часа

Российский боец начнет подготовку к бою с Фергюсоном в январе

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов ежедневно тренируется по три часа в преддверии начала подготовки к бою против американца Тони Фергюсона. Об этом спортсмен сообщил на встрече с молодежью в Москве.

"Я ежедневно тренируюсь в зале по три часа, где бы я ни находился. Тут важно не перегрузиться, поэтому основную подготовку я начну в январе", - сказал Нурмагомедов.

"Будем ли мы готовиться под Фергюсона? Нет, надеюсь, что как раз он будет под нас", - добавил боец.

Бой Нурмагомедов - Фергюсон пройдет 18 апреля в Нью-Йорке. Спортсмены ранее четыре раза могли встретиться друг с другом, но каждый раз поединок отменялся.

В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. На счету 35-летнего Фергюсона 25 побед и три поражения.

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