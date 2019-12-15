Гандболистка Манагарова: cборная России ехала на ЧМ за золотом, но рада и бронзе

КУМАМОТО /Япония/, 15 декабря. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу рассчитывала на победу на чемпионате мира, но рада завоеванным бронзовым медалям. Такое мнение журналистам в воскресенье высказала российская гандболистка Юлия Манагарова.

Россиянки обыграли сборную Норвегии в матче за третье место (33:28), завоевав первую медаль мирового первенства с 2009 года. В полуфинале сборная России уступила команде Нидерландов со счетом 32:33.

"Было очень сложно настроиться на сегодняшний матч, но очень благодарна тренерскому штабу за поддержку. Нас все поддержали, сказали, что у нас есть возможность бороться за бронзу. Мы все отбросили, настроились, игра с голландками была как пощечина, и сегодня мы сделали то, что сделали", - отметила Манагарова.

"Ожидали лучшего, ехали на чемпионат мира за золотыми медалями, но счастливы, что добыли бронзу. Выиграли сегодня за счет того, что играли командой, все действия были построены от защиты. Нам сказали, что если как-то выстоим в защите, то там как-нибудь закатим этот мяч, и были прекрасные голы, комбинации", - добавила спортсменка.