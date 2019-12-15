Кравцов: выступление российских конькобежцев на этапах КМ оставило позитивное впечатление

МОСКВА, 15 декабря. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Результаты российских спортсменов на этапах Кубка мира по конькобежному спорту оставили очень положительные впечатления. Об этом ТАСС заявил глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

Россияне завоевали 11 наград на четвертом этапе Кубка мира, который завершился в воскресенье в японском Нагано. В общекомандном зачете по итогам четырех этапов сборная России занимает второе место, в ее активе 11 золотых, 14 серебряных и 14 бронзовых медалей. В воскресенье Ангелина Голикова победила на дистанции 500 м, Павел Кулижников - на 1000 м, Данила Семериков - на 5000 м.

"Хорошо мы выступили. Павел Кулижников порадовал, учитывая то, что у него травма, он бежал в первой паре практически один. Все выступили очень здорово, позитивные и положительные впечатления оставили наши спортсмены после выступления на четырех этапах. Что касается состава на чемпионат Европы, то мы объявим его позже, нам предстоят еще соревнования в конце года", - заявил Кравцов.

Предпоследний, пятый этап Кубка мира пройдет в канадском Калгари с 7 по 8 февраля. Чемпионат Европы состоится с 10 по 12 января в голландском Херенвене.