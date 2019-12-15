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Зимние олимпийские виды спорта

Кравцов: выступление российских конькобежцев на этапах КМ оставило позитивное впечатление

Глава Союза конькобежцев России отметил, что состав на чемпионат Европы будет объявлен позже
Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Результаты российских спортсменов на этапах Кубка мира по конькобежному спорту оставили очень положительные впечатления. Об этом ТАСС заявил глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

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Россияне завоевали 11 наград на четвертом этапе Кубка мира по конькобежному спорту

Россияне завоевали 11 наград на четвертом этапе Кубка мира, который завершился в воскресенье в японском Нагано. В общекомандном зачете по итогам четырех этапов сборная России занимает второе место, в ее активе 11 золотых, 14 серебряных и 14 бронзовых медалей. В воскресенье Ангелина Голикова победила на дистанции 500 м, Павел Кулижников - на 1000 м, Данила Семериков - на 5000 м.

"Хорошо мы выступили. Павел Кулижников порадовал, учитывая то, что у него травма, он бежал в первой паре практически один. Все выступили очень здорово, позитивные и положительные впечатления оставили наши спортсмены после выступления на четырех этапах. Что касается состава на чемпионат Европы, то мы объявим его позже, нам предстоят еще соревнования в конце года", - заявил Кравцов.

Предпоследний, пятый этап Кубка мира пройдет в канадском Калгари с 7 по 8 февраля. Чемпионат Европы состоится с 10 по 12 января в голландском Херенвене.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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