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ММА

Нурмагомедов заявил, что не собирается менять тактику в поединке с Фергюсоном

Спортсмен отметил, что он будет "бороть, ломать, бросать"
Хабиб Нурмагомедов AP Photo/John Locher
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© AP Photo/John Locher

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов не будет менять тактику в поединке против американца Тони Фергюсона. Об этом спортсмен заявил на встрече с молодежью в Москве.

"Мы не собираемся менять тактику. Будем бороть, ломать, бросать. А он, если сможет, пусть что-то этому противопоставит", - сказал Нурмагомедов.

Бой Нурмагомедов - Фергюсон пройдет 18 апреля в Нью-Йорке. В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. На счету 35-летнего Фергюсона 25 побед и три поражения.

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