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ММА

Нурмагомедов признался, что хотел покусать Макгрегора после их боя

После боя россиянин выпрыгнул за пределы октагона, после чего в зале началась потасовка

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов испытывал сильные отрицательные эмоции после поединка с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом спортсмен рассказал на встрече с молодежью в Москве.

Нурмагомедов победил Макгрегора осенью 2018 года. После боя россиянин выпрыгнул за пределы октагона, после чего в зале началась потасовка.

"Я терпел во время подготовки и боя, копил эти эмоции, чтобы не сорваться, - сказал Нурмагомедов. - Но у меня свое понимание. Для меня было непонятно, как такой же спортсмен, как я, может меня оскорблять. Я, наверное, хотел их покусать".

"Отец - другой человек, для него это непонятно. И он не одобрил бы этот поступок", - добавил спортсмен.

В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.

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