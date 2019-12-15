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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Песков: решение о недопуске флага РФ на Олимпиаду неприемлемо и противоречит Хартии игр

Пресс-секретарь президента отметил, что решение Всемирного антидопингового агентства является политизированным

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 декабря. /ТАСС/. Россия укажет в апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на противоречие Олимпийской хартии решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) о недопуске российских флага и гимна на международные соревнования. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в воскресенье в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

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"Мы считаем, что решение о лишении флага нашей страны [присутствия] на международных соревнованиях, в том числе на предстоящей в Японии Олимпиаде, противоречит Олимпийской хартии и является неприемлемым. Это также будет использовано в нашей апелляции. Все исполнены решимости делать все, что предусмотрено соответствующими международными законами, для защиты и наших интересов, и наших флага и гимна", - сказал он.

Песков отметил, что решение отстранить РФ от крупных спортивных соревнований является политизированным. "Мы считаем, что нашим спортивным властям нужно использовать предусмотренные законом методы апелляции, подавать в CAS. Мы верим, что это будет сделано", - добавил он.

9 декабря исполком WADA единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. РУСАДА может оспорить решение WADA в CAS в течение 21 дня.

Теги
Песков, Дмитрий СергеевичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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