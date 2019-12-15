{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок Первого канала

Сборная России по хоккею лишилась шансов на победу в Кубке Первого канала

В случае победы над финнами россияне займут второе место

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Шведские хоккеисты победили сборную Чехии со счетом 3:1 в заключительном, третьем туре второго этапа Еврохоккейтура - Кубка Первого канала. Встреча прошла в Москве на "ЦСКА-Арене".

У шведов дублем отметился Деннис Расмуссен (21-я и 60-я минуты), еще одна шайба на счету Мальте Стрёмвалля (27). В составе чешской сборной отличился Гинек Зогорна (49).

Перед матчем из-за технической накладки вместо гимна Чехии прозвучал национальный гимн Казахстана, после чего Федерация хоккея России принесла извинения. В матче первого этапа Евротура сборная Чехии переиграла шведов со счетом 3:1.

По итогам трех туров сборная Швеции возглавляет турнирную таблицу с шестью очками, вторыми идут финны, имеющие матч в запасе (4), третьими - чехи (3), четвертое место занимает сборная России (2). После победы шведов российская команда потеряла шансы на победу на домашнем этапе Евротура.

Кубок Первого канала завершится в воскресенье матчем сборных России и Финляндии, в данный момент идет первый период встречи, россияне ведут со счетом 1:0.

Теги
Кубок Первого канала по хоккею
Реклама на ТАСС
Женский ЧМ по гандболу
Матч, достойный финала. Российские гандболистки завоевали первые за 10 лет медали ЧМ
В матче за третье место россиянки обыграли норвежек со счетом 33:28
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС