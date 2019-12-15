Сборная России по хоккею лишилась шансов на победу в Кубке Первого канала

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Шведские хоккеисты победили сборную Чехии со счетом 3:1 в заключительном, третьем туре второго этапа Еврохоккейтура - Кубка Первого канала. Встреча прошла в Москве на "ЦСКА-Арене".

У шведов дублем отметился Деннис Расмуссен (21-я и 60-я минуты), еще одна шайба на счету Мальте Стрёмвалля (27). В составе чешской сборной отличился Гинек Зогорна (49).

Перед матчем из-за технической накладки вместо гимна Чехии прозвучал национальный гимн Казахстана, после чего Федерация хоккея России принесла извинения. В матче первого этапа Евротура сборная Чехии переиграла шведов со счетом 3:1.

По итогам трех туров сборная Швеции возглавляет турнирную таблицу с шестью очками, вторыми идут финны, имеющие матч в запасе (4), третьими - чехи (3), четвертое место занимает сборная России (2). После победы шведов российская команда потеряла шансы на победу на домашнем этапе Евротура.

Кубок Первого канала завершится в воскресенье матчем сборных России и Финляндии, в данный момент идет первый период встречи, россияне ведут со счетом 1:0.