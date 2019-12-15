Биатлонист Латыпов объяснил причину падения в эстафете на этапе Кубка мира в Австрии

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 15 декабря. /ТАСС/. Падение российского биатлониста Эдуарда Латыпова во время эстафеты на этапе Кубка мира в Хохфильцене связано с тем, что при прохождении поворота он лыжей наехал на лед. Об этом он рассказал журналистам после окончания гонки, которая состоялась в воскресенье.

Сборная России в составе Матвея Елисеева, Латыпова, Дмитрия Малышко и Александра Логинова заняла шестое место. Латыпов упал перед первым огневым рубежом.

"На повороте со спуска был небольшой участок льда, его сложно было заметить. Когда я на него наехал, лыжи ушли вперед, - объяснил Латыпов причину своего падения. - Винтовкой еще по голове досталось, но все нормально".

"Падение не сбило, я продолжил идти в своем темпе, выполнял подсказки тренеров", - добавил он.

Латыпов без ошибок прошел огневые рубежи, однако на последнем круге сильно уступил ходом лидирующей группе. "Надо разбираться, пока не знаю, что происходит с организмом и почему не получается держать скорость", - рассказал спортсмен.

Победу в гонке одержала команда Норвегии.