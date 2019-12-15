Состав российской эстафетной команды на ЧМ по биатлону может быть экспериментальным

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 15 декабря. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России не исключает, что на чемпионате мира в состав на мужскую эстафету могут войти биатлонисты, которые раньше не бегали вместе командные гонки. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Анатолий Хованцев после окончания эстафеты на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Сборная России в составе Матвея Елисеева, Эдуарда Латыпова, Дмитрия Малышко и Александра Логинова в воскресенье заняла шестое место, уступив победителям гонки норвежцам больше двух минут. На первом в сезоне этапе Кубка мира российская команда заняла четвертое место. В обеих гонках Малышко уходил на штрафной круг.

"Это не радует, потому что до эстафеты на чемпионате мира времени все меньше и меньше, и если мы не наработаем состав, то может получиться так, что выставлять придется состав, который никогда не стартовал", - сказал Хованцев.

В отличие от эстерсундского состава, сейчас второй этап эстафеты доверили Латыпову, третий - олимпийскому чемпиону Сочи Малышко. "Малышко всегда бегал третий этап, и сейчас он попросил поставить его на него", - объяснил Хованцев.

Латыпов без промахов прошел свой этап, однако на последнем круге проиграл более 40 секунд лидирующей группе. "Состояние не дало ему сражаться, - сказал тренер. - Видимо, сказалось переутомление. В спринте он себя не очень хорошо проявил ходом, от него была ссылка на не совсем хорошие лыжи, но сейчас видно, что причина иная".

Чемпионат мира пройдет во второй половине февраля в итальянском Антхольце.