Илья Сорокин: хоккеисты сборной России в матче с финнами сделали выводы из предыдущих игр

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Сборная России по хоккею в заключительном матче Кубка Первого канала сделала выводы по игре в обороне по сравнению с предыдущими встречами турнира. Об этом журналистам рассказал вратарь российской сборной Илья Сорокин.

В воскресенье сборная России победила команду Финляндии со счетом 2:0 и заняла второе место на Кубке Первого канала.

"В целом от турнира остались хорошие впечатления, удалось много поиграть. Конечно, были моменты, над которыми нужно работать. Жаль, что не удалось выиграть турнир. Мне не сложно было играть два дня подряд, я в хорошей форме", - отметил Сорокин.

Встреча прошла на футбольном стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. "Впечатления от игры на футбольном стадионе тоже хорошие. Я старался концентрироваться на игре, на шайбе. Если ты будешь думать о том, что на тебя смотрят 70 тысяч человек, это не поможет", - подчеркнул Сорокин.

"Мы сегодня закрыли пятак, оттуда было минимум бросков - тренеры подсказали, мы сделали выводы. Сегодня для меня была хорошая игра - и без дела не стоял, и работы было не слишком много", - заключил вратарь.