Роман Ротенберг: сборная России по хоккею может играть лучше, чем на Кубке Первого канала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Сборная России по хоккею способна показывать игру еще более высокого класса, чем на втором этапе Евротура - Кубке Первого канала. Об этом журналистам сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг.

В воскресенье российская сборная победила команду Финляндии со счетом 2:0 и заняла второе место на турнире. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" в присутствии 67877 зрителей.

"Для популяризации хоккея эти игры очень важны, важна победа сборной России, - сказал Ротенберг. - Мы сегодня отработали хорошо, но есть в чем добавлять, можем играть еще лучше. Большая благодарность организаторам и всем болельщикам, которые пришли на матч. Мы отработали для зрителей, и сейчас важно, чтобы таких мероприятий было как можно больше".

"Атмосфера была позитивной, - добавил он. - Думаю, что дети, которые сегодня присутствовали, будут заниматься хоккеем, и у них будет мечта сыграть на футбольном стадионе".

Следующий этап Евротура пройдет 6-9 февраля в Швеции.