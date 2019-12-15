Хоккеист сборной России Капризов признан самым ценным игроком Кубка Первого канала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Нападающий столичного ЦСКА Кирилл Капризов назван самым ценным игроком Кубка Первого канала по хоккею. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Сборная России заняла второе место в турнирной таблице Кубка Первого канала, набрав пять очков в трех матчах. Победу одержала команда Швеции. Капризов в трех матчах турнира забросил две шайбы, не отметившись результативными передачами.
Лучшим вратарем турнира был признан голкипер ЦСКА Илья Сорокин, защитником - Игорь Ожиганов из СКА, нападающим - швед Деннис Расмуссен.