Хоккеист сборной России Капризов признан самым ценным игроком Кубка Первого канала

Кубок мира по биатлону

Хованцев: Бабиков не попал бы в состав эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Австрии

Биатлонисту предлагали быть в резерве на этапе в Хохфильцене, но он отказался от этой роли

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