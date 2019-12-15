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Кубок Первого канала

Хоккеист сборной России Капризов признан самым ценным игроком Кубка Первого канала

В трех матчах турнира он забросил две шайбы
Кирилл Капризов Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Кирилл Капризов
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Нападающий столичного ЦСКА Кирилл Капризов назван самым ценным игроком Кубка Первого канала по хоккею. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Сборная России заняла второе место в турнирной таблице Кубка Первого канала, набрав пять очков в трех матчах. Победу одержала команда Швеции. Капризов в трех матчах турнира забросил две шайбы, не отметившись результативными передачами.

Лучшим вратарем турнира был признан голкипер ЦСКА Илья Сорокин, защитником - Игорь Ожиганов из СКА, нападающим - швед Деннис Расмуссен.

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Кубок Первого канала по хоккею
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