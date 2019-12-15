Роман Ротенберг: ФХР хочет провести матч Россия - Канада на футбольном стадионе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) рассматривает вариант с проведением на футбольном стадионе матча между сборными России и Канады. Об этом журналистам после матча сборных России и Финляндии рассказал первый вице-президент ФХР и глава штаба национальной команды Роман Ротенберг.

Сборные России и Финляндии сыграли в Санкт-Петербурге на "Газпром-Арене", россияне выиграли со счетом 2:0. Это был второй матч с участием россиян на футбольном стадионе.

"Есть множество нюансов, чтобы такое мероприятие организовать, это вопрос календаря. Многие хотели сделать у себя в городах такие мероприятия, но не срастается. В этом году "Ак Барс" хотел сыграть на "Казань-Арене", но там в этот момент выступит "Цирк Дю Солей". Мы теоретически можем рассматривать матч Россия - Канада, как это было на Кубке Первого канала два года назад", - сказал он.

"Все хотят быть рядом со сборной России, так как "Красная машина" - это бренд", - добавил он.

По словам Ротенберга, теоретически возможны матчи российских команд с клубами Национальной хоккейной лиги на открытом воздухе.

"Очень важен финансовый фактор: когда мы проводим такие матчи, мы считаем экономику, здесь вопрос бизнеса, мы должны быть двигателями процесса, генерировать идеи, чтобы за нами шли. Не мы должны стремиться к Канаде, а они должны стремиться к нам. Программа "Красная машина" сейчас лучшая в мире, это признали даже американские и канадские специалисты. У нас своя страна и культура, мы не должны никого копировать, и сегодня было уникальное событие - это мировой уровень, но тут надо отдать должное инфраструктуре", - отметил он.