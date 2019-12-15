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Кубок мира по биатлону

Хованцев считает, что биатлонисту Малышко не грозит "синдром Гараничева"

Дмитрий Малышко во второй эстафете подряд зашел на штрафной круг

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 15 декабря. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев не считает, что Дмитрий Малышко повторит судьбу партнера по команде Евгения Гараничева, который пропускает командные гонки из-за неуверенности в своих силах после череды неудачных выступлений в эстафетах. Такое мнение тренер высказал журналистам после эстафеты на этапе Кубка мира в Хохфильцене, в которой россияне заняли шестое место.

Сборная России в составе Матвея Елисеева, Эдуарда Латыпова, Малышко и Александра Логинова уступила победителям гонки норвежцам больше двух минут. На первом в сезоне этапе Кубка мира российская команда заняла четвертое место. В обеих гонках Малышко уходил на штрафной круг.

"Я не думаю, что с ним такое будет, - ответил Хованцев на вопрос, не грозит ли Малышко "синдром Гараничева". - Это не его стрельба, с ним сейчас происходит что-то непонятное, за всю его карьеру такого почти никогда не случалось".

"Но тут и подход к огневому рубежу непростой. Малышко же ходом на своем этапе хорошо смотрелся, у него третья скорость. Думаю, сказалось его желание держаться за старшим Бё. Он старался от него не отстать, поэтому во время стрельбы его "колбасило", - сказал главный тренер.

31-летний Гараничев попросил не ставить его в состав на эстафету на чемпионате мира, который прошел в Эстерсунде в марте этого года. У биатлониста плохая статистика выступлений в командных гонках, в его карьере была серия из пяти эстафет подряд со штрафными кругами на главных стартах сезона.

Несмотря на его присутствие в команде, в этом сезоне он не выступил ни в одной командной гонке. "Здесь у него было невеселое состояние, как я говорил, в спринте ему было плохо на рубеже", - пояснил Хованцев отсутствие Гараничева.

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