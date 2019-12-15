Каменский: сборная России по хоккею перестала создавать себе проблемы в обороне

МОСКВА, 15 декабря. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Хоккеисты сборной России смогли избежать ошибок в заключительном матче Евротура - Кубка Первого канала против команды Финляндии, и это привело к закономерному результату. Таким мнением с ТАСС поделился олимпийский чемпион 1988 года, вице-президент по развитию Континентальной хоккейной лиги, президент Федерации хоккея Московской области Валерий Каменский.

Россияне победили финнов со счетом 2:0, игра прошла на "Газпром Арене". В турнирной таблице Кубка Первого канала россияне заняли второе место, набрав пять очков в трех матчах. Первыми стали шведы (6), третьими - финны (4), команда Чехии заняла четвертое место (3).

"Сегодня было видно, что команда сыгралась, - заявил Каменский. - Слаженные действия в обороне и атаке, команда играла как единое целое, было видно, что ребята заряжены до последней минуты матча, они проявили характер и выиграли достойно. На турнире мы играли командно, был единый настрой, конечно, бывали небольшие провалы, но все старались принести пользу. Понятно, что болельщики ждали первого места, но мы проверили все связки, наверняка у тренеров есть много задумок для того, чтобы подойти к чемпионату мира в оптимальной форме".

После игры со сборной Чехии (4:3 Б) президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отметил, что сборная имеет проблемы в обороне. "Они сами себе создавали проблемы в обороне. Сегодня хоккеисты сыграли строго в защите, выполнили задание тренера, не проиграли ни одного единоборства, и от этого результат. К тому же уверенная игра Ильи Сорокина (вратаря сборной России, который был признан лучшим голкипером турнира - прим. ТАСС) придает еще большую уверенность защитникам", - отметил собеседник ТАСС.

Нападающий Кирилл Капризов был признан самым ценным игроком турнира, хоккеист играл в одной тройке с Михаилом Григоренко и Вадимом Шипачевым. "Их тройка играла здорово весь турнир. Конечно, награда дана Кириллу по заслугам, но по игре вся тройка была лидером, я бы всей тройке дал приз лучшего игрока", - прокомментировал олимпийский чемпион.

Также Каменский считает, что состав сборной России претерпит изменения перед следующем этапом Евротура, который пройдет с 6 по 9 февраля в Швеции. "Думаю, что еще появятся кандидаты, которых захотят проверить, посмотрят на то, как они себя проявляют в сборной. Чем больше кандидатов, тем лучше, ведь потом будет больше хоккеистов, из которых можно будет выбирать состав на чемпионат мира", - заключил Каменский.