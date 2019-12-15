Российский шахматист Яковенко проиграл Наваре во втором раунде этапа Гран-при в Иерусалиме

ТАСС, 15 декабря. Российский шахматист Дмитрий Яковенко проиграл черными фигурами чеху Давиду Наваре во второй партии второго раунда заключительного, четвертого этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в Иерусалиме.

В первой партии в субботу шахматисты разошлись миром. Партии Дмитрий Андрейкин (Россия) - Максим Вашье-Лаграв (Франция), Ян Непомнящий (Россия) - Уэсли Со (США), Вэй И (Китай) - Сергей Карякин (Россия) завершились вничью. Полуфиналисты в этих парах определятся в понедельник на тай-брейке.

Этапы Гран-при проходят по олимпийской системе и включают в себя два раунда, полуфиналы и финал. По итогам четырех этапов Гран-при два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов, победитель которого сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в следующем году. Одним из двух шахматистов стал россиянин Александр Грищук, набравший достаточное количество баллов, чтобы остаться в двойке лучших по итогам четырех этапов.

Призовой фонд одного этапа составляет €130 тыс. Дополнительные €280 тыс. будут распределены между участниками по итогам всего Гран-при. Этап Гран-при в Иерусалиме завершится 22 или 23 декабря (в случае тай-брейка в финале).