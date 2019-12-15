СМИ: теннисист из топ-30 рейтинга ATP подозревается в участии в договорных матчах

ТАСС, 15 декабря. Более 100 теннисистов попали под подозрение в участии в договорных матчах, в том числе игрок из списка 30 лучших по версии Ассоциации-теннисистов профессионалов (ATP). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на немецкую газету Die Welt.

Соответствующее расследование, которое длилось более года, провели телеканал Цэ-дэ-эф (ZDF) и издание Die Welt. По информации источника, в настоящее время в мире в договорных матчах принимают участие 135 игроков, также Die Welt утверждает, что в числе 135 игроков есть теннисист из списка 30 лучших в рейтинге ATP, на его счету три титула.

Предполагаемым организатором является сеть армянской мафии, которая распространилась по семи странам Европы. Отмечается, что к расследованию уже подключились сотрудники ФБР, его результаты будут известны через несколько месяцев. В качестве информатора выступил один из немецких теннисистов, личность которого не раскрывается, он сотрудничает со следствием, но отказывается от публичных комментариев.

В 2019 году орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе Tennis Integrity Unit (TIU) дисквалифицировал более 20 игроков у женщин и мужчин. 20 сентября TIU отстранил российскую теннисистку Ирину Хромачеву на один месяц за попытку продать место в квалификации турнира в Индиан-Уэллсе.