"Реал" на последних секундах ушел от поражения в матче чемпионата Испании с "Валенсией"

ТАСС, 16 декабря. Мадридский "Реал" на выезде сыграл вничью с "Валенсией" со счетом 1:1 в матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу.

В составе "Валенсии" гол забил Карлос Солер (78-я минута). У "Реала" на пятой добавленной ко второму тайму минуте отличился Карим Бензема.

"Реал" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 35 очков в 16 матчах, уступая лидирующей "Барселоне" по дополнительным показателям. "Валенсия" идет восьмой, имея в активе 27 очков после 17 встреч.

В следующем матче подопечные Зинедина Зидана 18 декабря на выезде сыграют против "Барселоны" в рамках перенесенного 10-го тура чемпионата Испании, в 18-м туре "Реал" 22 декабря дома примет "Атлетик" из Бильбао. "Валенсия" в следующем туре 21 декабря проведет встречу в гостях с "Вальядолидом".