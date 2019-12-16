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НХЛ

"Виннипег" победил "Филадельфию" в матче НХЛ. Проворов отдал голевую передачу

Встреча завершилась со счетом 7:3
Защитник "Филадельфии" Иван Проворов AP Photo/David Zalubowski
Описание
Защитник "Филадельфии" Иван Проворов
© AP Photo/David Zalubowski

ТАСС, 16 декабря. "Виннипег" победил "Филадельфию" со счетом 7:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский защитник гостей Иван Проворов отметился результативной передачей и набрал 20-е очко за результативность .

В составе победителей отличились Николай Элерс (5-я минута), Лука Сбиса (12), Блэйк Уилер (31), Марк Шайфеле (34), Логан Шоу (35), Патрик Лайне (35) и Кайл Коннор (47). У "Филадельфии" шайбы забросили Мэтт Нисканен (25), Джеймс ван Римсдик (40) и Шейн Гостисбир (50). Хоккеисты "Виннипега" забросили четыре шайбы за 4 минуты и 17 секунд во втором периоде.

22-летний Проворов провел на площадке 22 минуты 42 секунды, что стало лучшим показателем в матче. Защитник записал себе в актив четыре нанесенных и два заблокированных броска, а также два силовых приема. Россиянин выступил ассистентом в эпизоде с голом ван Римсдика. В текущем сезоне Проворов набрал 20 (7 шайб + 13 передач) очков за результативность в 33 матчах.

Российский нападающий "Филадельфии" Михаил Воробьев провел 10-й матч в сезоне, сыграв 13 минут и 19 секунд и отметившись двумя бросками.

"Филадельфия" занимает шестое место в Восточной конференции, имея в активе 39 очков после 33 матчей. "Виннипег" поднялся на третью строчку в таблице Западной конференции, набрав 42 очка в 33 играх. В следующем матче в ночь на 18 декабря "Филадельфия" примет "Анахайм", а "Виннипег" дома сыграет против "Каролины".

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