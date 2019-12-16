{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Голевая передача Прохоркина помогла "Лос-Анджелесу" обыграть "Детройт" в матче НХЛ

"Лос-Анджелес" победил со счетом 5:3, российский нападающий Илья Ковальчук пропустил 18-ю игру команды
Защитник "Детройта" Майк Грин и нападающий "Лос-Анджелеса" Николай Прохоркин AP Photo/Jose Juarez
Описание
Защитник "Детройта" Майк Грин и нападающий "Лос-Анджелеса" Николай Прохоркин
© AP Photo/Jose Juarez

ТАСС, 16 декабря. "Лос-Анджелес" одержал победу над "Детройтом" со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

На эту тему
"Виннипег" победил "Филадельфию" в матче НХЛ. Проворов отдал голевую передачу

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джефф Картер (13я- минута), Анже Копитар (21, 32) и Тайлер Тоффоли (47), у "Детройта" отличились Филип Задина (50) и Мэдисон Боуи (58).

Российский нападающий "Лос-Анджелеса" Николай Прохоркин отметился результативной передачей и двумя бросками по воротам, сыграв в матче 12 минут 56 секунд. В текущем сезоне на счету 26-летнего Прохоркина четыре гола и три голевые передачи в 15 матчах. Он не играл с 7 декабря, пропустив по решению тренера три встречи. Другой российский нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук не играет с 9 ноября, пропустив уже 18 матчей, в которых команда одержала девять побед и потерпела девять поражений (два - в овертайме или по буллитам).

В турнирной таблице Западной конференции "Лос-Анджелес" занимает последнее, 15-е место, набрав 31 очко в 35 матчах. "Детройт" идет последним в таблице Восточной конференции, имея в своем активе 21 очко после 35 игр. В следующем матче "Лос-Анджелес" 18 декабря в гостях встретится с "Бостоном", а "Детройт" на выезде сыграет против "Коламбуса".

В параллельном матче "Чикаго" на своей площадке обыграл "Миннесоту" со счетом 5:3, хет-триком в составе победителей отметился нападающий Патрик Кейн. Кроме того, форвард "Миннесоты" Эрик Стаал забросил шайбу и набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ. На счету 35-летнего канадца, ранее выступавшего за "Каролину" и "Рейнджерс", 429 шайб и 571 голевая передача за 1208 матчей в регулярных чемпионатах, в плей-офф он сыграл 58 встреч и набрал 46 (20 шайб + 26 передач) очков. Стаал стал 89-м игроком в истории НХЛ, которому удалось набрать 1000 очков. Следующим хоккеистом, который преодолеет планку в 1000 набранных очков, станет американский нападающий "Чикаго" Кейн, после матча с "Миннесотой" на счету 31-летнего Кейна стало 978 (374+604) очков в 937 играх.

Реклама на ТАСС
Футбол во Франции
Футболист сборной Нидерландов Депай может пропустить чемпионат Европы из-за травмы
Полузащитнику диагностирован разрыв передней крестообразной связки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС