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НХЛ

"Вегас" победил "Ванкувер" в матче НХЛ. Зыков забросил дебютную шайбу в сезоне

Встреча закончилась со счетом 6:3

ТАСС, 16 декабря. "Вегас" победил "Ванкувер" со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий хозяев Валентин Зыков забросил первую шайбу в сезоне.

В составе победителей отличились Ник Холден (3-я минута), Зыков (10), Джонатан Маршессо (25), Марк Стоун (30) и Макс Пачиоретти (51, 60). У "Ванкувера" шайбы забросили Элиас Петтерссон (5), Брок Босер (46) и Джейк Виртанен (58). После игры Зыков был признан третьей звездой встречи, лучшим игроком признали Пачиоретти, второй звездой стал Стоун.

В октябре Зыков был дисквалифицирован на 20 матчей за нарушение антидопинговых правил лиги. Игра с "Ванкувером" стала для 24-летнего россиянина четвертой после отбытия дисквалификации. В матче он провел на льду 12 минут и 27 секунд, нанес пять бросков, один из которых стал голевым, и совершил два силовых приема. Всего в текущем сезоне форвард набрал 3 (1 шайба + 2 голевые передачи) очка за результативность в 11 играх.

Благодаря победе "Вегас" поднялся на шестое место в таблице Западной конференции, набрав 41 очко в 36 матчах. "Ванкувер" идет на 10-й строчке, имея в активе 36 очков после 34 игр. В следующем матче в ночь на среду по московскому времени "Вегас" в гостях встретится с "Миннесотой", а "Ванкувер" также на выезде сыграет против "Монреаля".

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