Южноафриканский боксер Мчуну получил в подарок шапку и рукавицы по приезде в Красноярск

КРАСНОЯРСК, 16 декабря. /ТАСС/. Южноафриканский боксер Табисо Мчуну прилетел в Красноярск, где проведет поединок в первом тяжелом весе с россиянином Денисом Лебедевым. При встрече в аэропорту ему подарили меховую шапку и рукавицы, рассказали в понедельник ТАСС в Федерации бокса Красноярского края.

Лебедев проведет бой против Мчуну 21 декабря. Это будет первый поединок для россиянина после возобновления карьеры.

"Встретили сегодня [Мчуну]. Шапку ему подарили и рукавицы", - сообщили в федерации.

В Красноярске сейчас 12 градусов мороза, такая погода сохранится до боксерского поединка. "Это мой первый раз в Сибири, в Красноярске, но я почитал и подготовился к поездке, взял с собой много теплой одежды. Надеюсь за время пребывания здесь изучить город. Тренировки, конечно, важный процесс, но сейчас мне в первую очередь нужно восстановиться, подготовить себя к бою, поэтому я предполагаю, что смогу погулять по городу", - процитировала слова Мчуну пресс-служба министерства спорта края.

Лебедев объявил о завершении карьеры в июле, однако позже принял решение вернуться на ринг. Всего на счету 40-летнего Лебедева 32 победы (23 нокаутом) и два поражения. В последний раз он выходил на ринг в ноябре прошлого года, одержав победу над американцем Майком Уилсоном решением судей. Лебедев владел титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с 2012 по 2017 год и Международной боксерской федерации (IBF) в 2016 году.

В активе Мчуну 21 победа (13 нокаутом) и пять поражений.