Долги по зарплате перед футболистами и сотрудниками "Луча" начнут выплачивать в декабре

ТАСС, 16 декабря. Процесс погашения долгов по зарплате перед игроками и сотрудниками владивостокского "Луча", выступающего в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), начнется в декабре. Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

В начале декабря работники "Луча" объявили о приостановлении трудовой деятельности из-за задержек по зарплате и обратились к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко с просьбой разрешить ситуацию.

"Администрация Приморья совместно с "Лучом" и спонсорами разработает план финансового оздоровления футбольного клуба, - говорится в заявлении пресс-службы. - Главная задача сейчас - погашение задолженности по заработной плате перед игроками и персоналом клуба. Первые выплаты игрокам начнутся уже в декабре, основные решения будут приняты в январе следующего года".

Договоренность о помощи "Лучу" была достигнута на совещании с участием первого вице-губернатора края Веры Щербининой и представителей спонсора.

На зимний перерыв "Луч" ушел, занимая 15-е место в турнирной таблице с 26 очками в 25 матчах. Всего в Олимп-ФНЛ выступает 20 команд, клубы, занявшие места с 16-го по 20-е, покинут лигу по итогам сезона. Матчи 26-го тура пройдут в марте 2020 года, "Луч" на выезде сыграет с "Чайкой" (Ростовская область).