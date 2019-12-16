Пихлер считает санкции WADA в отношении российского спорта частью политической игры

9 декабря исполком WADA на четыре года лишил российских спортсменов права участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом страны. Основанием для такого решения стали результаты проверки базы московской антидопинговой лаборатории, содержащей данные российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Следователи WADA установили, что представленная в начале года информация была преднамеренно изменена. Российская сторона считает выводы WADA ошибочными, отмечая, что расследование организации частично основано на ложных показаниях бывшего директора лаборатории Григория Родченкова.

"Вы знаете мое отношение к Родченкову. Я считаю, что эта игра, которую мне сложно понять. Никто не знает, что именно происходит. Здесь большая политика", - сказал Пихлер.

"Сейчас нужно посмотреть, что действительно произошло", - добавил немецкий специалист.

Пихлер работал с российской командой с 2011 по 2014 год. На основании показаний Родченкова российские биатлонистки Ольга Зайцева и Яна Романова, с которыми работал тренер, были обвинены в нарушении антидопинговых правил. Пихлер убежден в невиновности спортсменок, информатора WADA он считает лжецом. Решение исполкома WADA еще не вступило в силу, 19 декабря российская сторона может официально не согласиться с решением. В таком случае точку в разбирательстве поставит Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

Пихлер в прошлом сезоне завершил тренерскую карьеру, летом он перешел на работу в Национальный олимпийский комитет Швеции, где выполняет роль советника команды. "Теперь я занят лишь частично, поэтому могу больше времени проводить в Рупольдинге, - отметил он. - Я доволен тем, как работает шведская команда. Я создавал ее тренерский коллектив, так что после моего ухода я не замечаю большой разницы".