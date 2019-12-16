Биатлонист Самуэльссон выступил против полного отстранения российских спортсменов

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 16 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Олимпийский чемпион по биатлону швед Себастьян Самуэльссон не согласен с призывами к полному отстранению российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Об этом он рассказал ТАСС.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) на четыре года лишил российских спортсменов права участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом страны. Первый вице-президент организации Линда Хеллеланд осталась недовольна решением, поскольку настаивала на полном отстранении российских спортсменов от международных соревнований. Ее позиция по этому вопросу нашла поддержку у ряда западных антидопинговых и спортивных организаций.

"Я могу понять, почему люди делают такие заявления, - сказал Самуэльссон. - Они считают, что Россия, совершая манипуляции, показывает, что не изменилась к лучшему. Но лично я хочу, чтобы Россия оставалась частью спортивного мира и надеюсь, что люди, которые делают такие заявления, понимают, что это (полное отстранение - прим. ТАСС) невозможно".

"Хорошо, что для чистых российских спортсменов сохраняется возможность выступать. Но критерии должны быть четкими, потому что ситуация непростая: возможно, люди мошенничали, но ты не знаешь, кто именно. Все это, конечно, печально", - добавил он.

"Я был шокирован"

Исполком WADA принял решение на основании результатов проверки базы московской антидопинговой лаборатории, содержащей данные российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Следователи WADA установили, что представленная в начале года информация была преднамеренно изменена. Российская сторона считает выводы WADA ошибочными, отмечая, что расследование организации частично основано на ложных показаниях бывшего директора лаборатории Григория Родченкова.

"В чем-то я согласен с решением WADA, в чем-то - нет. Это действительно сложная ситуация для всех спортсменов, в том числе, разумеется, и российских. Мне очень жаль многих российских коллег, которые теперь не знают, смогут ли они соревноваться на чемпионате мира в Антхольце или нет. Для них это печальная история", - отметил швед.

"С другой стороны, нужно разделять ценности чистых спортсменов, мы хотим, чтобы соревнования были честными. А после всего того, что случилось, в том числе на Играх в Сочи, верить не так просто. Когда я узнал, что с базой данных манипулировали, я был шокирован и расстроен. Я не мог понять, что происходит: почему прошлая ситуация ничему не научила и все вновь повторяется", - отметил олимпийский чемпион.

Решение исполкома WADA еще не вступило в силу, 19 декабря российская сторона может официально не согласиться с решением. В таком случае точку в разбирательстве поставит Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.