Глава Геральдического совета предложил создать олимпийский флаг для сборной РФ

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Российские спортсмены на крупных международных соревнованиях могут выступать под специальным олимпийским флагом, Геральдический совет при президенте РФ готов участвовать в его создании. Об этом заявил глава совета Георгий Вилинбахов в интервью программе "Поздняков", размещенном в понедельник на сайте телеканала НТВ .

По его словам, лишение спортсмена возможности видеть флаг своей страны и слышать ее гимн на крупных международных соревнованиях - это "удар по престижу и самолюбию, это пощечина".

"Но всегда могут быть найдены решения. Мы готовы в этой области оказать профессиональное содействие, если был бы официально утвержден российский олимпийский флаг. Почему не может быть у нас олимпийского флага, который мог бы выноситься либо вместе с государственным, либо один, но обозначать все-таки команду нашего государства, а не интернациональный флаг с пятью кольцами?", - сказал Вилинбахов.

"На флаге может быть изображено то, что изображалось на спортивной одежде наших первых олимпийцев еще Российской империи - черный двуглавый орел на белом фоне", - добавил глава Геральдического совета.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры (чемпионаты мира и Олимпиады).