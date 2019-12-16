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Футбол в России

Роман Шаронов покинул пост тренера футбольного клуба "Рубин"

Соглашение с 43-летним специалистом расторгнуто по обоюдному согласию сторон
Роман Шаронов Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Роман Шаронов
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 16 декабря. Казанский футбольный клуб "Рубин" объявил об уходе Романа Шаронова с поста тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 43-летним специалистом, которое было рассчитано до лета 2020 года, расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Шаронов 6 июня 2019 года был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера "Рубина" после ухода с этого поста Курбана Бердыева. Из-за отсутствия у россиянина тренерской лицензии Pro формально функции главного тренера команды был испанец Эдуардо Докампо, однако фактически командой руководил Шаронов. Испанец и остальные члены тренерского штаба Шаронова также покинули казанский клуб.

Под руководством Шаронова клуб начал новый сезон чемпионата России, после 19 туров команда занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. Всего клуб одержал четыре победы в чемпионате, команда не может победить в течение семи встреч (пять ничьих, два поражения), последняя победа была одержана 5 октября в домашнем матче против "Тамбова" (2:1). В Олимп - Кубке России команда вылетела на стадии 1/16 финала, проиграв подмосковным "Химкам" со счетом 0:3.

Шаронов выступал за "Рубин" в периоды с 1999-го по 2004-й и с 2008-го по 2014-й, завершив в клубе игровую карьеру. В составе команды он стал двукратным чемпионом России (2008, 2009), обладателем Кубка России (2012), двукратным обладателем Суперкубка России (2010, 2012). Также он выступал за красноярский "Металлург", грозненский "Терек" и ярославский "Шинник".

После завершения карьеры Шаронов остался в структуре "Рубина". На протяжении двух сезонов специалист возглавлял молодежную команду "Рубина".

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