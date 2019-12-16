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Зимние олимпийские виды спорта

Песков: Кремль не должен заниматься конфликтом в среде российских фигуристов

Конфликт разгорелся на фоне объявления олимпийской чемпионки Алины Загитовой о приостановлении карьеры

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что Кремлю нет необходимости заниматься конфликтом, возникшим в российском фигурном катании.

"Вы считаете, что скандал настолько разросся, что уже дошел до Кремля, и Кремль должен этим заниматься? Думаю, что мой коллега [министр спорта Павел] Колобков в случае необходимости это прокомментирует. Это абсолютно не вопрос Кремля", - сказал он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать конфликт спортсменов.

13 декабря олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном фигурном катании Алина Загитова в эфире Первого канала объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях, но продолжит тренироваться. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала мнение, что Загитова не вернется в большой спорт, а олимпийский чемпион Евгений Плющенко предположил, что подопечная Этери Тутберидзе могла сделать паузу в карьере, чтобы определиться с тренерами, так как спортсменке нужно больше внимания. Команда Тутберидзе отреагировала резким постом в Instagram, на что в той же соцсети не менее резко ответил Плющенко.

Теги
Песков, Дмитрий СергеевичЗагитова, Алина ИльназовнаЗимние олимпийские виды спорта
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