Третьяк: сборная России по хоккею заслуживала первого места на Кубке Первого канала

"Я считаю, что мы заслуживали победу на турнире, - заявил Третьяк. - У нас был неудачный старт, но потенциально мы должны были побеждать в той игре, больше моментов создали, просто шведский вратарь [Ларс Юханссон] сыграл хорошо, но мы были на голову сильнее сборной Швеции. Дальше мы обыграли чехов, лучшего матча для болельщиков трудно было придумать, как будто это была игра на чемпионате мира, вчера с финнами показали характер".

"Главное - есть над чем работать, мы посмотрели звенья, рисунок есть, и это очень хорошо. В таких матчах видно, кто есть кто, потому что уровень высокий, скорости хорошие. Это были очень важные матчи для сборной и ФХР", - отметил Третьяк.

Третьяк назвал главной проблемой команды на турнире реализацию моментов. "С финнами было меньше ошибок, с чехами допускали ошибки, которых не должно было быть, и не реализовали то, что создали. Мы очень много создаем, команда работает, как заводной мотор, но в конце не хватает ювелирного паса или мастерства, а у соперника 4-5 моментов за игру, один из которых они обязательно реализуют. Я еще раз посмотрел матчи против шведов и финнов, обратил внимание, что нужно больше через защитников играть, но опытные тренеры это все знают и понимают, они видят, над чем работать", - отметил Третьяк.

Третьяк заявил, что вратари сборной России Тимур Билялов и Александр Самонов смогут проявить себя в других матчах Евротура, следующий этап которого пройдет с 6 по 9 февраля в Швеции. "Молодые ребята, у них все впереди, просто Илья Сорокин показал, как нужно играть, чтобы на него ровнялись. Они делают ошибки, ничего страшного, главное, что они почувствовали вкус побед и горечь поражений, для них важно участие в играх такого высокого ранга. Мы смотрим и будем выбирать, кто дальше с нами пойдет к Олимпиаде", - заключил Третьяк.