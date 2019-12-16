{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок Первого канала

Третьяк: сборная России по хоккею заслуживала первого места на Кубке Первого канала

На турнире в Москве россияне заняли второе место
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Хоккеисты сборной России достойно выступили на Кубке Первого канала и заслуживали занять первое место на турнире. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

В турнирной таблице Кубка Первого канала россияне заняли второе место, набрав пять очков в трех матчах. Первыми стали шведы (6), третьими - финны (4), команда Чехии заняла четвертое место (3). В первом матче подопечные Алексея Кудашова уступили сборной Швеции (3:4), затем обыграли чехов (4:3 Б), а в заключительной игре, которая прошла на "Газпром Арене", оказались сильнее команды Финляндии (2:0).

На эту тему
По нарастающей. Сборная России победила финнов в заключительном матче Кубка Первого канала

"Я считаю, что мы заслуживали победу на турнире, - заявил Третьяк. - У нас был неудачный старт, но потенциально мы должны были побеждать в той игре, больше моментов создали, просто шведский вратарь [Ларс Юханссон] сыграл хорошо, но мы были на голову сильнее сборной Швеции. Дальше мы обыграли чехов, лучшего матча для болельщиков трудно было придумать, как будто это была игра на чемпионате мира, вчера с финнами показали характер".

"Главное - есть над чем работать, мы посмотрели звенья, рисунок есть, и это очень хорошо. В таких матчах видно, кто есть кто, потому что уровень высокий, скорости хорошие. Это были очень важные матчи для сборной и ФХР", - отметил Третьяк.

Третьяк назвал главной проблемой команды на турнире реализацию моментов. "С финнами было меньше ошибок, с чехами допускали ошибки, которых не должно было быть, и не реализовали то, что создали. Мы очень много создаем, команда работает, как заводной мотор, но в конце не хватает ювелирного паса или мастерства, а у соперника 4-5 моментов за игру, один из которых они обязательно реализуют. Я еще раз посмотрел матчи против шведов и финнов, обратил внимание, что нужно больше через защитников играть, но опытные тренеры это все знают и понимают, они видят, над чем работать", - отметил Третьяк.

Третьяк заявил, что вратари сборной России Тимур Билялов и Александр Самонов смогут проявить себя в других матчах Евротура, следующий этап которого пройдет с 6 по 9 февраля в Швеции. "Молодые ребята, у них все впереди, просто Илья Сорокин показал, как нужно играть, чтобы на него ровнялись. Они делают ошибки, ничего страшного, главное, что они почувствовали вкус побед и горечь поражений, для них важно участие в играх такого высокого ранга. Мы смотрим и будем выбирать, кто дальше с нами пойдет к Олимпиаде", - заключил Третьяк.

Теги
Кубок Первого канала по хоккею
Реклама на ТАСС
Футбол в России
"Тамбов" рассчитывает провести весенние матчи чемпионата России на своем стадионе
Из-за реконструкции домашней арены "Тамбов" в первой половине сезона-2019/20 принимал соперников в Саранске
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС