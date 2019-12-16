Донецкий "Шахтер" встретится с "Бенфикой" в 1/16 финала Лиги Европы

ТАСС, 16 декабря. Украинский футбольный клуб "Шахтер" встретится с португальской "Бенфикой" в 1/16 финала Лиги Европы. Жеребьевка прошла в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.

"Реал" сыграет с "Манчестер Сити" в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов

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Первую встречу "Шахтер" проведет дома, ответную - на выезде. В остальных парах 1/16 финала встретятся "Вулверхэмптон" (Англия) - "Эспаньол" (Испания), "Спортинг" (Португалия) - "Истанбул" (Турция), "Хетафе" (Испания) - "Аякс" (Нидерланды), "Байер" (Германия) - "Порту" (Португалия), "Копенгаген" (Дания) - "Селтик" (Шотландия), АПОЭЛ (Кипр) - "Базель" (Швейцария), ЧФР (Румыния) - "Севилья" (Испания), "Олимпиакос" (Греция) - "Арсенал" (Англия), АЗ (Нидерланды) - ЛАСК (Австрия), "Брюгге" (Бельгия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Лудогорец" (Болгария) - "Интер" (Италия), "Айнтрахт" (Германия) - "Зальцбург" (Австрия), "Вольфсбург" (Германия) - "Мальмё" (Швеция), "Рома" (Италия) - "Гент" (Бельгия), "Рейнджерс" (Шотландия) - "Брага" (Португалия). Сеяные в жеребьевке команды указаны вторыми, они начнут плей-офф в гостях, ответные встречи проведут дома. Первые матчи пройдут 20 февраля, ответные - 27 февраля.

Последний раз "Шахтер" играл с "Бенфикой" на групповом этапе Лиги чемпионов - 2007/08, в первом матче донецкий клуб победил в гостях со счетом 1:0, во втором - проиграл дома (1:2).

Российские клубы не сумели пробиться в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Финал Лиги Европы состоится 27 мая в польском Гданьске. Действующим победителем турнира является английский "Челси", который победил в финале на Олимпийском стадионе в Баку другую команду из Лондона - "Арсенал" (4:1).