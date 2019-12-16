"Тамбов" рассчитывает провести весенние матчи чемпионата России на своем стадионе

МОСКВА, 16 декабря. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Футбольный клуб "Тамбов" рассчитывает провести весенние встречи Российской премьер-лиги (РПЛ) на своем стадионе "Спартак", который в настоящее время находится на реконструкции. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Арсен Габуев.

Из-за реконструкции арены "Тамбов" в первой половине сезона-2019/20 проводил домашние матчи в Саранске на стадионе "Мордовия-Арена".

"Мы все для этого делаем, - сказал Габуев в ответ на вопрос о том, когда клуб сможет вернуться на свой стадион. - Надеемся, что весной все будет в норме. Все будет зависеть от результатов конкурсов, потому что есть несколько этапов - от даты проведения торгов до реализации самих мероприятий".

После 19 туров "Тамбов" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко.