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Коррупционный скандал в ФИФА

ФИФА подала иски к Блаттеру и Платини, требуя возврата 2 млн швейцарских франков

Такую сумму Блаттер незаконно перевел из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году
Мишель Платини и Йозеф Блаттер AP Photo/Christophe Ena
Описание
Мишель Платини и Йозеф Блаттер
© AP Photo/Christophe Ena

ТАСС, 16 декабря. Международная федерация футбола (ФИФА) подала иски в швейцарские суды против бывшего президента организации Йозефа Блаттера и экс-главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини с требованием взыскать с них 2 млн швейцарских франков (€1,8 млн). Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

В конце 2015 года Платини, занимавший также должность вице-президента ФИФА, и Блаттер были отстранены комитетом по этике от футбольной деятельности. Основанием для отстранения стал незаконный перевод Блаттером, который руководил ФИФА с 1998 по 2015 год, 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году.

11 декабря комитет по управлению ФИФА обратился с письмом к руководству организации, в котором подчеркивалось, что ФИФА обязана вернуть незаконно выплаченные Блаттером 2 млн швейцарских франков. "В случае победы в суде ФИФА направит данную сумму (вместе с процентами) на развитие футбола", - отмечается в заявлении ФИФА.

Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся в конце мая 2015 года, когда в отеле в Цюрихе за два дня до выборов президента организации по запросу американского правосудия швейцарская полиция задержала девять высокопоставленных чиновников организации по подозрению в коррупции. Всего тогда обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам.

Блаттер и Платини были отстранены арбитражной палатой комитета по этики ФИФА от футбольной деятельности на 8 лет. В феврале 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил этот срок до 6 лет. Позже чиновники подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS), который сократил дисквалификацию Платини до четырех лет, а апелляцию Блаттера отклонил. Срок отстранения Платини истек в октябре нынешнего года.

Теги
Блаттер, ЙозефПлатини, МишельКоррупционный скандал в ФИФА
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