Капитан "Манчестер Юнайтед" Янг покинет команду в конце сезона

ТАСС, 16 декабря. Капитан английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг покинет клуб по истечению контракта. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал ESPN.

Соглашение 34-летнего защитника с клубом истекает летом 2020 года. Клуб не собирается продлевать контракт с англичанином. Янг не планирует завершать карьеру и покинет клуб в качестве свободного агента, с 1 января он может вести переговоры с другими клубами.

Янг выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2011 года, став с командой чемпионом Англии (2012/13), обладателем Кубка Англии (2015/16), Кубка английской лиги (2016/17), Суперкубка Англии (2011) и победителем Лиги Европы (2016/17). Также он выступал за английские "Уотфорд" и "Астон Виллу". Впервые Янг вышел с капитанской повязкой в составе "Манчестер Юнайтед" в 2016 году, в августе 2019 года он был назначен капитаном команды. Всего за клуб на данный момент он провел 258 матчей, в текущем сезоне защитник вышел на поле в 15 играх во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.