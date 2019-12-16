Бестемьянова: фигуристы Степанова и Букин значительно прибавили по ходу нынешнего сезона

МОСКВА, 16 декабря. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, значительно прибавили во всех аспектах в ходе сезона-2019/20. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

С 26 по 29 декабря в Красноярске пройдет чемпионат России. В нынешнем сезоне Степанова и Букин выиграли два этапа Гран-при и квалифицировались в финал серии в Турине, где заняли четвертое место.

"Сейчас у нас есть две сильные пары - Степанова с Букиным и Синицина с Кацалаповым, - сказала Бестемьянова. - Конечно, они будут бороться за первое место [на чемпионате России]. В Турине Степанова и Букин победили Синицину и Кацалапова, им ставили очень плохие оценки, совершенно заниженные, но они все равно победили. Они в очень хорошей форме, у них интересные программы, они очень прибавили в технике и в исполнительском мастерстве, в артистизме, они растут, и это явно видно всем, особенно судьям".