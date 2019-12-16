Не без изъянов. Сборная России по хоккею стала второй на Кубке Первого канала

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Сборная России по хоккею с восемью олимпийскими чемпионами в составе заняла второе место на домашнем этапе Евротура - Кубке Первого канала. Команда Алексея Кудашова одержала две победы в трех матчах. ТАСС рассказывает об улучшении качества игры российских хоккеистов по ходу турнира и обозначает позиции, которые необходимо улучшить до Олимпиады 2022 года в Пекине.
В отличие от первого этапа Евротура Кубка Карьяла, который прошел с 7 по 10 ноября, в состав сборной России Кубок Первого канала вошли сильнейшие игроки Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В дебютном турнире для Кудашова в качестве главного тренера российские хоккеисты по буллитам переиграли шведов со счетом 5:4 и уступили финнам (3:4) и чехам (0:3). По сравнению с финским этапом в состав на Кубок Первого канала попали только 10 хоккеистов.
Большую часть сборной составили хоккеисты лидеров последних сезонов КХЛ - ЦСКА и СКА (по семь игроков). Из-за травм не смогли помочь национальной команде нападающие Сергей Андронов, Сергей Плотников, Иван Телегин, а также защитники Виктор Антипин и Артем Зуб. По словам Кудашова, тренерский штаб сборной России хотел видеть этих игроков в составе. Таким образом, все четыре тройки нападения были ориентированы на атаку и игру первым номером от себя, но слова главного тренера о желании иметь в своем распоряжении Андронова, Плотникова и Телегина говорят о том, что на чемпионате мира как минимум одно сдерживающее звено мы все-таки увидим.
На Кубок Первого канала тренерский штаб вызвал трех дебютантов - вратаря Тимура Билялова, защитников Григория Дронова и Никиту Лямкина. Билялов, по ходу нынешнего сезона КХЛ установивший рекорд чемпионатов страны по продолжительности серии без пропущенных шайб, не попал в заявку ни на одну встречу.
Вратарский вопрос
На Кубке Карьяла тренерский штаб дал возможность проявить себя каждому из трех вызванных вратарей - Игорю Бобкову, Ивану Бочарову и Александру Самонову, никто из них не показал надежной игры. При этом и оборона действовала не здорово, российские хоккеисты пропустили 11 шайб. Со схожими проблемами сборная России столкнулась и в первых двух встречах Кубка Первого канала. После пяти игр Евротура россияне позволили поразить свои ворота соперникам 18 раз, при этом в каждом матче пропустили не менее трех шайб.
Стартовый матч домашнего турнира начал Самонов, но уже в начале второго периода после третьей пропущенной шайбы он был заменен на Илью Сорокина. Винить в голах Самонова нельзя, но при этом голкипер российской сборной своих партнеров ни разу не выручил. Шведы имели четыре момента, три из которых завершились взятием ворот, а в одном случае шведский форвард попал в штангу. После выхода Сорокина российские хоккеисты завладели подавляющим преимуществом и работы у вратаря было очень мало.
Два оставшихся матча с первой до последней минуты играл уже вратарь ЦСКА, который в итоге был признан лучшим голкипером турнира. Несмотря на три пропущенные шайбы от чехов, по ходу второго и третьего периода Сорокин не раз выручал команду, оставляя ее в игре. Свое мастерство он продемонстрировал и в серии буллитов, отразив все пять штрафных бросков в исполнении чешских хоккеистов. В игре с финнами в обороне хорошо действовала вся команда, Сорокин отыграл уверенно, как и подобает вратарю его уровня.
Проблема заключается в том, что контракт Сорокина с ЦСКА истекает по окончании нынешнего сезона. С большой долей вероятности со следующего сезона он будет играть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг уверен в том, что игроки из НХЛ на предстоящих Играх не выступят, хотя по словам главы ФХР и члена совета Международной федерации хоккея (IIHF) Владислава Третьяка небольшие подвижки в этом вопросе есть.
"Молодые ребята, у них все впереди, просто Илья Сорокин показал, как нужно играть, чтобы на него равнялись. Они делают ошибки, ничего страшного, главное, что они почувствовали вкус побед и горечь поражений, для них важно участие в играх такого высокого ранга. Мы смотрим и будем выбирать, кто дальше с нами пойдет к Олимпиаде", - рассказал Третьяк в беседе с ТАСС.
На данный момент ни один из трех других вратарей, получивших шанс на Евротуре, не убедил в том, что способен поехать в Пекин в качестве первого номера. Не исключено, что уже на турнире в Швеции тренеры попробуют других голкиперов. На ближайшем чемпионате мира в Швейцарии сборная России наверняка будет рассчитывать на голкиперов из НХЛ, которые в нынешнем сезоне действуют достаточно уверенно.
Ошибки в обороне
Большую часть шайб российские хоккеисты пропустили из-за грубых ошибок в обороне и на контратаках. Здесь имеются вопросы и к нападающим, которые после потерь не всегда успевают отрабатывать в обороне, индивидуальные оплошности допускал даже олимпийский чемпион Вячеслав Войнов. Именно после его потери в своей зоне шведы забросили вторую шайбу. Линия обороны долгие годы является проблемной в российской сборной.
На Кубке Первого канала в национальной команде дебютировали Дронов и Лямкин дебютировали в сборной, последний даже записал на свой счет голевую передачу в игре с чехами. Однако говорить о них, как о стабильных игроках основы в будущем пока не приходится, оба хоккеиста попали в сборную во много благодаря травмам Антипина и Зуба. Лучшим же защитником сборной России, как и всего турнира, был признан Игорь Ожиганов, который набирает кондиции после обмена из "Ак Барса" в СКА. Он не только практически безошибочно играл в своей зоне, но и в матче с чехами своевременно подключился к атаке и сравнял счет.
Глубина состава в линии обороны также не является большой. На первом этапе неплохо себя проявил защитник "Нефтехимика" Дамир Шарипзянов. К Олимпиаде можно будет рассчитывать на появление игроков молодежной сборной Александра Романова и Даниила Журавлева, которые уже имеют постоянную игровую практику в ЦСКА и "Ак Барсе". Правда, за Романовым активно следят скауты "Монреаля", и армейский защитник может уже этим летом перебраться в НХЛ.
Кто за Капризовым и Шипачевым
Линия нападения сборной России на бумаге перед Кубком Первого канала выглядела мощно, однако по-настоящему хорошую и стабильную игру сумело показать только первое звено (Григоренко-Шипачев-Капризов), практически в каждой своей смене они доминировали над оппонентами. Кирилл Капризов, забросивший две шайбы, был признан самым ценным игроком турнира, а Вадим Шипачев с голом и тремя голевыми передачами стал лучшим бомбардиром. Все три форварда хорошо дополняли друг друга. Плюс этой тройки заключается и в том, что на вбрасываниях вместо центрфорварда Шипачева, испытывающего проблемы в это компоненте игры, здорово может играть Михаил Григоренко, который в своей карьере играл на позиции центра.
Однако Капризов почти наверняка начнет следующий сезон в НХЛ, там же может оказаться и Григоренко. Из топ-форвардов к Олимпиаде в распоряжении тренеров может остаться только Шипачев, которому к началу Игр будет почти 35 лет. В заключительном матче хорошо проявил себя оформивший дубль Антон Слепышев. Из других форвардов стабильной игры не показал никто, были лишь всплески на несколько хороших смен.
Ниже своих возможностей выступил лучший снайпер нынешнего регулярного чемпионата КХЛ Никита Сошников. Нападающий СКА Владимир Ткачев также ничем не запомнился, кроме передачи на пустые ворота Ожиганову. Во время Кубка Карьяла Кудашов отмечал, что в выборе между надежным в обороне форвардом и тем, который играет средне на обоих концах площадки он сделает ставку на надежность. Поэтому на следующих этапах и чемпионате мира в состав национальной команды наверняка попадут Андронов, Плотников и Телегин.
На Кубке Первого канала выступило восемь олимпийских чемпионов 2018 года - вратарь Сорокин, защитники Никита Нестеров, Войнов и Алексей Марченко, а также нападающие Александр Барабанов, Григоренко, Капризов и Шипачев. Если невыразительную игру на Кубке Карьяла можно было списать на отсутствие опыта, то системные ошибки в играх домашнего этапа Евротура, о которых говорил Кудашов - тревожный симптом.
Зачастую главный тренер сетовал и на реализацию моментов. После первой встречи российские хоккеисты улучшили игру в большинстве. В игре со шведами удалось реализовать только одну попытку из семи, а в последующих двух сборная России забросила две шайбы из пяти возможностей. Причем оба раза россияне наказывали соперников за первое же удаление в матче.
Несмотря на то, что сборная России по ходу Кубка Первого канала прибавляла не только по результатам, но и по игре, тренерский штаб снова не сумел выжать максимума из имеющихся исполнителей. Целостный матч россияне провели лишь с финнами, которым практически не позволили создать опасных моментов у своих ворот.