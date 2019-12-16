Не без изъянов. Сборная России по хоккею стала второй на Кубке Первого канала

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Сборная России по хоккею с восемью олимпийскими чемпионами в составе заняла второе место на домашнем этапе Евротура - Кубке Первого канала. Команда Алексея Кудашова одержала две победы в трех матчах. ТАСС рассказывает об улучшении качества игры российских хоккеистов по ходу турнира и обозначает позиции, которые необходимо улучшить до Олимпиады 2022 года в Пекине. В отличие от первого этапа Евротура Кубка Карьяла, который прошел с 7 по 10 ноября, в состав сборной России Кубок Первого канала вошли сильнейшие игроки Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В дебютном турнире для Кудашова в качестве главного тренера российские хоккеисты по буллитам переиграли шведов со счетом 5:4 и уступили финнам (3:4) и чехам (0:3). По сравнению с финским этапом в состав на Кубок Первого канала попали только 10 хоккеистов.

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Большую часть сборной составили хоккеисты лидеров последних сезонов КХЛ - ЦСКА и СКА (по семь игроков). Из-за травм не смогли помочь национальной команде нападающие Сергей Андронов, Сергей Плотников, Иван Телегин, а также защитники Виктор Антипин и Артем Зуб. По словам Кудашова, тренерский штаб сборной России хотел видеть этих игроков в составе. Таким образом, все четыре тройки нападения были ориентированы на атаку и игру первым номером от себя, но слова главного тренера о желании иметь в своем распоряжении Андронова, Плотникова и Телегина говорят о том, что на чемпионате мира как минимум одно сдерживающее звено мы все-таки увидим. На Кубок Первого канала тренерский штаб вызвал трех дебютантов - вратаря Тимура Билялова, защитников Григория Дронова и Никиту Лямкина. Билялов, по ходу нынешнего сезона КХЛ установивший рекорд чемпионатов страны по продолжительности серии без пропущенных шайб, не попал в заявку ни на одну встречу. Вратарский вопрос На Кубке Карьяла тренерский штаб дал возможность проявить себя каждому из трех вызванных вратарей - Игорю Бобкову, Ивану Бочарову и Александру Самонову, никто из них не показал надежной игры. При этом и оборона действовала не здорово, российские хоккеисты пропустили 11 шайб. Со схожими проблемами сборная России столкнулась и в первых двух встречах Кубка Первого канала. После пяти игр Евротура россияне позволили поразить свои ворота соперникам 18 раз, при этом в каждом матче пропустили не менее трех шайб. Стартовый матч домашнего турнира начал Самонов, но уже в начале второго периода после третьей пропущенной шайбы он был заменен на Илью Сорокина. Винить в голах Самонова нельзя, но при этом голкипер российской сборной своих партнеров ни разу не выручил. Шведы имели четыре момента, три из которых завершились взятием ворот, а в одном случае шведский форвард попал в штангу. После выхода Сорокина российские хоккеисты завладели подавляющим преимуществом и работы у вратаря было очень мало.

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Два оставшихся матча с первой до последней минуты играл уже вратарь ЦСКА, который в итоге был признан лучшим голкипером турнира. Несмотря на три пропущенные шайбы от чехов, по ходу второго и третьего периода Сорокин не раз выручал команду, оставляя ее в игре. Свое мастерство он продемонстрировал и в серии буллитов, отразив все пять штрафных бросков в исполнении чешских хоккеистов. В игре с финнами в обороне хорошо действовала вся команда, Сорокин отыграл уверенно, как и подобает вратарю его уровня. Проблема заключается в том, что контракт Сорокина с ЦСКА истекает по окончании нынешнего сезона. С большой долей вероятности со следующего сезона он будет играть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг уверен в том, что игроки из НХЛ на предстоящих Играх не выступят, хотя по словам главы ФХР и члена совета Международной федерации хоккея (IIHF) Владислава Третьяка небольшие подвижки в этом вопросе есть. "Молодые ребята, у них все впереди, просто Илья Сорокин показал, как нужно играть, чтобы на него равнялись. Они делают ошибки, ничего страшного, главное, что они почувствовали вкус побед и горечь поражений, для них важно участие в играх такого высокого ранга. Мы смотрим и будем выбирать, кто дальше с нами пойдет к Олимпиаде", - рассказал Третьяк в беседе с ТАСС. На данный момент ни один из трех других вратарей, получивших шанс на Евротуре, не убедил в том, что способен поехать в Пекин в качестве первого номера. Не исключено, что уже на турнире в Швеции тренеры попробуют других голкиперов. На ближайшем чемпионате мира в Швейцарии сборная России наверняка будет рассчитывать на голкиперов из НХЛ, которые в нынешнем сезоне действуют достаточно уверенно. Ошибки в обороне Большую часть шайб российские хоккеисты пропустили из-за грубых ошибок в обороне и на контратаках. Здесь имеются вопросы и к нападающим, которые после потерь не всегда успевают отрабатывать в обороне, индивидуальные оплошности допускал даже олимпийский чемпион Вячеслав Войнов. Именно после его потери в своей зоне шведы забросили вторую шайбу. Линия обороны долгие годы является проблемной в российской сборной.

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На Кубке Первого канала в национальной команде дебютировали Дронов и Лямкин дебютировали в сборной, последний даже записал на свой счет голевую передачу в игре с чехами. Однако говорить о них, как о стабильных игроках основы в будущем пока не приходится, оба хоккеиста попали в сборную во много благодаря травмам Антипина и Зуба. Лучшим же защитником сборной России, как и всего турнира, был признан Игорь Ожиганов, который набирает кондиции после обмена из "Ак Барса" в СКА. Он не только практически безошибочно играл в своей зоне, но и в матче с чехами своевременно подключился к атаке и сравнял счет. Глубина состава в линии обороны также не является большой. На первом этапе неплохо себя проявил защитник "Нефтехимика" Дамир Шарипзянов. К Олимпиаде можно будет рассчитывать на появление игроков молодежной сборной Александра Романова и Даниила Журавлева, которые уже имеют постоянную игровую практику в ЦСКА и "Ак Барсе". Правда, за Романовым активно следят скауты "Монреаля", и армейский защитник может уже этим летом перебраться в НХЛ. Кто за Капризовым и Шипачевым Линия нападения сборной России на бумаге перед Кубком Первого канала выглядела мощно, однако по-настоящему хорошую и стабильную игру сумело показать только первое звено (Григоренко-Шипачев-Капризов), практически в каждой своей смене они доминировали над оппонентами. Кирилл Капризов, забросивший две шайбы, был признан самым ценным игроком турнира, а Вадим Шипачев с голом и тремя голевыми передачами стал лучшим бомбардиром. Все три форварда хорошо дополняли друг друга. Плюс этой тройки заключается и в том, что на вбрасываниях вместо центрфорварда Шипачева, испытывающего проблемы в это компоненте игры, здорово может играть Михаил Григоренко, который в своей карьере играл на позиции центра.

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