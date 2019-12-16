Фигурист Самсонов вошел в состав сборной России на юношеские Олимпийские игры 2020 года

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Бронзовый призер юниорского финала Гран-при сезона-2019/20 по фигурному катанию Даниил Самсонов выступит в составе сборной России на зимних юношеских Олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в швейцарской Лозанне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.

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Также в составе российской команды выступят Андрей Мозалев, Виктория Васильева, Ксения Синицына, спортивные пары Диана Мухаметзянова и Илья Миронов, Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, танцевальные дуэты Ирина Хавронина и Дарио Чиризано, Софья Тютинина и Александр Шустицкий.

Состав сборной России на юношеские Олимпийские игры исполком Олимпийского комитета утвердит на заседании 24 декабря. Соревнования пройдут в Лозанне с 9 по 22 января 2020 года.