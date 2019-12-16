Яшин: Ковальчук еще долго будет играть в хоккей на высоком уровне

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Выставленный на драфт отказов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) российский нападающий Илья Ковальчук еще долго будет играть в хоккей на высоком уровне и радовать болельщиков. Такое мнение ТАСС высказал чемпион мира, призер Олимпийских игр Алексей Яшин.

В понедельник 36-летний Ковальчук был выставлен на драфт отказов клубом "Лос-Анджелес". Ковальчук ранее был выведен из состава команды, последний раз он принял участие в игре 9 ноября против "Монреаля" (2:3), пропустив затем 18 встреч. В нынешнем сезоне хоккеист провел 17 матчей, в которых набрал 9 очков (3 шайбы + 6 передач) при показателе полезности "-10".

"Трудно сказать, где ему будет лучше продолжить карьеру. Думаю, что он сделает правильный выбор и ему будет лучше там, где он посчитает. Я уверен, что Илья еще будет долго играть в хоккей на высоком уровне и радовать болельщиков. Желаю ему как можно быстрее найти команду, такие моменты в спорте и жизни бывают, в этом ничего страшного нет", - отметил Яшин.

"В жизни всякое случается, бывает такое, что попадаешь не в ту команду. Но я уверен, что Илья справится с ситуацией и преодолеет все трудности. Он по-прежнему суперзвезда и классный игрок", - добавил собеседник агентства.

Всего за "Лос-Анджелес" Ковальчук провел 81 матч в регулярных чемпионатах и набрал 43 очка (19+24). Ранее он в НХЛ играл за "Атланту" и "Нью-Джерси". Ковальчук является олимпийским чемпионом 2018 года и бронзовым призером Игр-2002, также в его активе две золотые, две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств.