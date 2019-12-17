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НХЛ

Защитник клуба НХЛ "Оттава" Зайцев пропустит около недели из-за травмы

Зайцев получил повреждение 14 декабря в матче регулярного чемпионата против "Коламбуса"

ТАСС, 17 декабря. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" Никита Зайцев пропустит около недели из-за повреждения. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Зайцев получил повреждение 14 декабря в матче регулярного чемпионата против "Коламбуса" (4:3 ОТ). 28-летний Зайцев отметился результативной передачей, но получил повреждение после того, как принял на себя один из бросков. Всего в активе Зайцева восемь голевых передач в 32 матчах.

"Оттава" занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 30 очков в 33 матчах.

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