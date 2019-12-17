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НХЛ

Капитан клуба НХЛ "Питтсбург" Кросби приступил к тренировкам с командой

В ноябре 32-летний хоккеист перенес операцию на мышцах кора

ТАСС, 17 декабря. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Сидни Кросби приступил к тренировкам с командой после операции. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу НХЛ.

В ноябре 32-летний хоккеист перенес операцию на мышцах кора (комплекс мышц, которые отвечают за стабилизацию таза, бедер и позвоночника - прим. ТАСС).

В текущем сезоне капитан "Питтсбурга" принял участие в 17 играх регулярного чемпионата НХЛ, забросив пять шайб и отдав 12 голевых передач.

Кросби является двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014), также на его счету золото чемпионата мира (2015) и Кубка мира (2016). Хоккеист выступает за "Питтсбург" с сезона-2005/06, за это время он провел 960 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, набрав 1233 очка (451 гол + 782 результативные передачи). В розыгрышах плей-офф НХЛ на счету канадца 164 матча и 186 (66+120) очков. Кросби три раза становился обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).

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