Велогонщик Закарин заявил, что может сменить гражданство в случае отстранения России

ТАСС, 17 декабря. Российский велогонщик Ильнур Закарин задумается о смене гражданства в случае, если санкции со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта вступят в силу. Комментарий спортсмена приводит портал Cycling News.

"У меня была такая идея", - сказал Закарин, отвечая на вопрос о смене гражданства. - Это возможно, но я не уверен, мне придется подумать об этом".

Закарин является бронзовым призером гонки "Вуэльта Испания" (2017), занимал пятое место в "Джиро д'Италия" (2017) и девятое - в "Тур де Франс" (2018).